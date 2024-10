"Révélation ! Art contemporain du Bénin" s’ouvre à Paris

Le chef de l’Etat Patrice Talon et son homologue français, Emmanuel Macron ont procédé, jeudi 03 octobre 2024, à l’inauguration de l’exposition « Révélation ! Art contemporain du Bénin » à la Conciergerie de Paris (France).

Après le Maroc et la Martinique, l’art contemporain béninois s’installe en France à travers l’exposition itinérante "Révélation ! Art contemporain du Bénin", placée sous le parrainage des présidents Emmanuel Macron de la France et Patrice Talon du Bénin. À la veille de son ouverture, le Chef de l’Etat béninois et son homologue français se sont rendus à la Conciergerie de Paris où sont exposés une centaine d’œuvres de 42 artistes dont 5 femmes.

L’exposition fait découvrir toute la vitalité et l’originalité de la scène artistique du Bénin et de sa diaspora à travers une diversité de médiums et de supports (peinture, sculpture, dessin, photo, vidéo, installation, performance, design, stylisme…).

L’exposition itinérante « Révélation ! Art contemporain du Bénin » est ouverte au public du 04 octobre 2024 au 05 janvier 2025.

