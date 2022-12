Restaurant Chez Bijou partage un buffet avec les enfants de l’EPP Jacquot

La promotrice du restaurant Chez Bijou Victorine Hounkpodoté épouse Loumèdjinon a semé la joie dans le cœur des écoliers de l’Ecole Primaire Publique Jacquot, située au quartier Fiyégnon-Houta, 12ème arrondissement de Cotonou. Elle a partagé un buffet avec les enfants et offert un kit scolaire aux meilleurs élèves.

Des moments de joie et de divertissement avec les écoliers de l’Ecole Primaire Publique Jacquot. En cette fin d’année, la promotrice du restaurant Chez Bijou Victorine Hounkpodoté a tenu témoigner sa gratitude à Dieu pour ses nombreux bienfaits à travers un buffet constitué de repas et un don au profit des meilleurs élèves de chaque classe. « C’est une activité de reconnaissance à Dieu et d’actions de grâce avec mes bouts de choux, mes enfants et les petits enfants car jusqu’ici, l’Eternel nous a secourus des aléas et des affres au cours de l’année. C’est d’ailleurs le sens qu’il faut donner à la présente cérémonie », a affirmé Victorine Hounkpodoté.

Elle a salué les mesures de revalorisation de salaires prises par le gouvernement béninois. « Cela prouve à suffisance que le hautement social prôné par le chef de l’État Patrice Talon (...) n’était pas de vaines paroles », a indiqué la promotrice du restaurant Chez Bijou.

Un kit constitué de sac, stylo, cahiers et vrai dessinateur a été offert aux cinq premiers de chaque classe. Ce don a été fait aux meilleurs écoliers avec l’appui de la mairie de Cotonou. « Les enfants sont très chers pour le maire », a déclaré le CA du 12e arrondissement Samuel Akindès. Nous, poursuit-il, nous accompagnons Victorine Hounkpodoté qui a compris qu’il faut toujours rendre grâce à Dieu. Afin de permettre aux écoliers d’étudier dans de meilleures conditions, la mairie de Cotonou a érigé au sein de l’EPP Jacquot un module de salles de classe « D’ici quelques jours ce module de salle de classe sera équipé », a informé le représentant du maire de Cotonou.

La directrice Sylvie Kpozè Gbaguidi s’est réjouie de la tenue d’un tel évènement à l’EPP Jacquot. « C’est la toute première fois. Chère Mme Victorine, mère Noël des enfants, merci d’avoir égayé tant de cœurs. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Que le Seigneur, vous le rende au-delà de vos attentes », prie-t-elle.

Cette fête à l’EPP Jacquot a été l’occasion pour les enfants d’avoir un buffet varié. « J’ai bien mangé et je me suis bien amusé. La fête a été belle », a confié un écolier en classe de CE2.

Pour le parent d’élève Joseph Koudé, c’est une belle initiative de penser aux enfants. « Nous avons passé de bons moments avec les enfants. Le mien étant meilleur de sa classe, il a reçu un sac, cahier et stylo. Merci au restaurant Chez Bijou et à la mairie de Cotonou. Nous souhaitons que ces genres d’actions se multiplient pour le bonheur de nos enfants », a-t-il affirmé.

Victorine Hounkpodoté a invité tous les écoliers à travailler davantage pour de meilleurs résultats. « L’avenir du Bénin c’est vous, soyez assidus, réguliers, ponctuels aux cours », a-t-elle ajouté. La fête a connu la présence des parents d’élèves, conseillers municipaux et autorités du 12e arrondissement de Cotonou.

