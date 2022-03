Répression de l’incivisme sur la route dans l’Ouémé

La Préfète du département de l’Ouémé Dr Marie Akpotrossou a instruit les forces de sécurité publique d’interpeller toute personne coupable d’ « actes d’incivisme » qui « compromettent dangereusement la sécurité et la quiétude » « des populations ».

Les actes d’incivisme tels que : non-respect des feux tricolores ; arrêts incessants sous prétexte de manifester leur générosité à l’endroit des mendiants ; non-respect des couloirs de circulation ; occupation anarchique des trottoirs, carrefours et places publiques « compromettent dangereusement la sécurité et la quiétude de nos paisibles populations », a rappelé Dr Marie Akpotrossou. Selon la Préfète, ces actes ne « sauraient être longtemps tolérés. « En tout état de cause, les forces de sécurité publique sont instruites à : appréhender et mettre à la disposition des instances compétentes, toute personne occupant illégalement les artères, carrefours et places publiques ; prendre toutes autres mesures nécessaires au renforcement du niveau de sécurité des artères, carrefours et places publiques », a indique le communiqué du 21 mars 2022 signé de la Préfète du département de l’Ouémé.

M. M.

21 mars 2022 par