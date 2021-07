Par communiqué en date du 27 juillet 2021, l’ambassadeur Jean-Claude do Rego informe les Béninois résidant aux Etats-Unis d’Amérique et au Canada de l’organisation d’une opération spéciale de délivrance de passeport ordinaire biométrique. Cette opération de la Direction de l’Émigration et Immigration (DEI) concerne uniquement le renouvellement de passeport biométrique et son établissement aux enfants de moins de 10 ans.

