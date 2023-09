Un décret portant réglementation de l’affichage publicitaire dans les communes du Grand Nokoué a été pris, mercredi 13 septembre 2023 en Conseil des ministres.

« Les Affiches publicitaires, omniprésentes dans les rues de nos communes, sont apposées de manière anarchique et illégale, de sorte qu’elles envahissent toutes les grandes artères de nos villes, en particulier, celles du Grand Nokoué, occasionnant ainsi des nuisances qui affectent l’environnement », relève le gouvernement.

Cette forme de pollution visuelle, informe la même source, repose sur des critères non esthétiques, dont les cibles sont notamment les mâts de lampadaires, les poteaux électriques, les panneaux de signalisation routière, les anciens supports médiatiques. Les installions en papier ou en matière plastique dégradent l’espace public et privé des villes.

Le gouvernement note aussi que les nuisances visuelles constituent au Bénin un problème de santé publique « d’autant que leurs auteurs, qui les déploient parfois même sans aucune autorisation, ne prennent généralement aucune disposition après les évènements pour assainir l’environnement pollué de leur fait ».

Le décret a été pris afin de prévenir la dégradation de la qualité paysagère et environnementale des axes urbains des villes du Grand Nokoué. Sa mise en œuvre contribuera selon le gouvernement à la protection de l’environnement et de la santé.

Interdiction formelle

Les affiches publicitaires sont formellement interdites sur : les monuments ; les mâts de lampadaires servant à l’éclairage public ; les poteaux électriques et de télécommunication ; les équipements publics concernant la circulation routière, maritime, fluviale ou aérienne et tous autres supports non agréés.

« Tout auteur de pollution visuelle avant l’entrée en vigueur du présent décret, dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de sa publication, pour se conformer à ses dispositions », indique le gouvernement.

Le Conseil a également adopté les décrets portant attributions, organisation et fonctionnement du ministère de la Justice et de la Législation ; et transmission à l’Assemblée nationale, pour autorisation de ratification, de l’accord-cadre pour la protection des investissements en République du Bénin.

A.A.A

