Recrutement de 796 agents au profit du ministère de la Santé

Un concours direct de recrutement de 796 agents contractuels de droit public des collectivités territoriales décentralisées, à durée déterminée au profit des formations sanitaires publiques, sera organisé au niveau communal en deux (02) phases. C’est dans le cadre du renforcement des capacités du ministère de la Santé et de l’extension de l’offre de soins dans le contexte de mise en œuvre de l’assurance maladie obligatoire. La première phase de ce concours qui aura lieu le samedi 21 décembre 2024 concerne le recrutement de 341 agents dont 17 personnes en situation de handicap. La contractualisation et la gestion des agents se feront à travers la mise en place d’une convention de partenariat entre le Gouvernement et les mairies. Lire les conditions d’accès, les pièces à fournir et la répartition des emplois par commune.

