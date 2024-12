Recrutement de 53 agents au profit de du CNHU-HKM

Un appel à candidatures externe est lancé pour le recrutement de cinquante-trois (53) agents au profit de la Clinique universitaire de Médecine physique et Réadaptation du CNHU-HKM.

Appel à candidatures externe pour le recrutement de cinquante-cinq (55) agents au profit de la Clinique universitaire de Médecine physique et Réadaptation du CNHU-HKM.

Nombre de places ouvertes : 55 déclinées comme suit :

– trois (3) postes de médecins physiques réadaptateurs ;

– quatre (4) postes de kinésithérapeutes ;

– deux (2) postes d’orthophonistes ;

– un (1) poste de podo-orthésiste ;

– dix (10) postes de techniciens supérieurs en soins infirmiers (soit Infirmier Diplômé d’Etat niveau Licence, BAC+3) ;

– trente-cinq (35) postes d’agents des services hospitaliers ;

Conditions générales de candidatures : Peuvent faire acte de candidature, les travailleurs remplissant les conditions ci-après :

 être de nationalité béninoise ;

 être âgé de dix-huit (18) ans au moins et de quarante-cinq (45) ans au plus au 31 décembre 2024 ;

 être en mesure de travailler sous pression et immédiatement disponible ;

 accepter de se conformer aux exigences horaires de ponctualité et de présence effective au poste ;

 disposer de bonnes aptitudes, d’accueil, d’écoute et de communication.

Cliquer sur ce lien pour soumettre une candidature 👉 : https://ee.kobotoolbox.org/x/EFbNgfWY

Pièces à fournir : Le dossier de candidature comprend les pièces ci-après :

1. une demande adressée au Directeur général du CNHU-HKM ;

2. une lettre de motivation adressée au Directeur général du CNHU-HKM ;

3. une copie de carte nationale d’identité ou toutes autres pièces tenant lieu ;

4. une copie de l’acte de naissance sécurisé ;

5. un curriculum vitae détaillé ;

6. une copie du diplôme ou de l’attestation exigé (e) ;

7. un (1) casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.

8. un (1) ou des certificats ou attestations de travail prouvant une expérience professionnelle pertinente en lien avec le poste choisi ; dans ce cadre, avoir précédemment travaillé à titre d’agent occasionnel au CNHU-HKM est un atout ;

9. un reçu de paiement des droits d’inscription d’un montant de sept mille (7 000) francs CFA à payer à la caisse du CNHU-HKM.

Les diplômes obtenus à l’étranger doivent être appuyés d’une équivalence et d’une attestation d’authenticité délivrées par la Commission nationale d’Étude des Équivalences de Diplômes (CNEED). A défaut, une preuve de dépôt d’une demande d’équivalence auprès de la CNEED est acceptée sous réserve. Cependant, l’acceptation provisoire de ces diplômes ne confère aucun droit acquis si l’équivalence est refusée ou ne respecte pas le niveau académique requis. De plus, tout diplôme dont l’équivalence ultérieure est inférieure au niveau exigé pour le recrutement est considéré comme nul et sans effet.

Dépôt des dossiers :

Les dossiers de candidatures sont soumis directement en ligne à partir du site internet du CNHU-HKM à l’adresse : https://cnhu-hkm.bj au plus tard le mardi 10 décembre 2024 à 18 heures, dernier délai de rigueur.

Le téléchargement d’une pièce inappropriée à la place d’une autre est éliminatoire.

Les dossiers incomplets, illisibles ou scannés en très faible résolution seront automatiquement rejetés.

Pour soumettre votre candidature :

1. Rendez-vous sur le site du CNHU-HKM à l’adresse : https://cnhu-hkm.bj

2. Cliquez sur « Recrutement externe » en haut et à gauche de la page d’accueil.

3. Sur la page « Recrutement interne », cliquez sur le lien suivant pour accéder au formulaire de soumission en ligne : https://ee.kobotoolbox.org/x/l3lGM3Xy

4. Remplissez soigneusement le formulaire et téléchargez les pièces justificatives requises (préalablement scannées en format PDF).

5. Cliquez sur « Soumettre » pour finaliser votre candidature.

Modalité de sélection des candidats :

 Mercredi 11 décembre 2024 : Affichage de la liste des candidats retenus après étude des dossiers ;

 jeudi 12 décembre 2024 :

– 8 heures : Test de sélection portant sur la culture générale hospitalière et metier (Rééducation des principaux déficiences, incapacités et handicaps, théorie et pratique de la kinésithérapie, troubles de la communication et de la déglutition, soins infirmiers, hygiène hospitalière, etc.), exclusivement en ligne, via googleform, à l’auditorium de l’ex-CPMI-NFEED

Attention : chaque candidat devra disposer d’un smartphone ou d’une tablette ou d’un ordinateur portatif plus connexion internet ;

– 12 heures : proclamation des résultats provisoires des candidats admissibles ;

 Mardi 17 décembre 2024 :

– 9 heures : épreuve pratique pour les kinésithérapeutes et les techniciens supérieurs en soins infirmiers à la salle de cours de la Clinique universitaire de Médecine physique et Réadaptation ;

 Mercredi 18 décembre 2024 :

– 9 heures : entretien avec tous les candidats retenus à la Clinique universitaire de Médecine physique et Réadaptation ou à l’auditorium de l’ex-CPMI-NFEED ;

 Jeudi 19 décembre 2024 :

– 18 heures : proclamation des résultats.

Autres dispositions

1. Seuls les candidats ayant franchi la barre d’une moyenne minimale de douze (12/20) à chaque étape du processus seront acceptés pour la suite de la sélection ;

2. Les candidats définitivement retenus devront compléter leurs dossiers par des versions physiques de leurs pièces administratives légalisées. Les légalisations doivent se faire dans les Tribunaux ou dans les Cours d’appel ;

3. L’administration se réserve le droit de procéder aux vérifications d’authenticité des diplômes et autres documents administratifs fournis dans le cadre du présent appel à candidatures avec les conséquences de droit y découlant ;

4. En cas d’infructuosité ou d’insuffisance de résultats, les places non pourvues feront l’objet d’un appel à candidatures à titre externe.

Prof. Dieu donné GNONLONFOUN

Directeur Général

