Recrutement d’un Auditeur interne au profit de la SBIR S.A.

La Société Béninoise des Infrastructures de Radiodiffusion (SBIR) S.A. a sollicité et obtenu des administrateurs, le recrutement d’un auditeur interne. Il sera entre autres, chargé d’évaluer l’application des procédures administratives, financières, comptables et techniques appliquées au sein de la SBIR.

Les candidats doivent adresser leur dossier de candidature par voie électronique sous forme d’un fichier unique scanné en format PDF à l’adresse suivante : contact.sbir@sbir.bj.

La date limite d’envoi des dossiers est fixée au 31 mai 2024 à 17 heures 30 minutes.

Voici les conditions et les pièces à fournir.

22 mai 2024 par