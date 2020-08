Ralph Mupita, nouveau PDG du Groupe MTN

Le Groupe MTN a un nouveau président directeur général. Il s’agit de l’ex directeur financier, Ralph Mupita. Il prend officiellement fonction le 1er septembre prochain.

Le nouveau président directeur général selon le communiqué du réseau de téléphonie mobile, a joué un rôle essentiel dans le développement et l’exécution de la stratégie du groupe, les processus d’allocation du capital, la performance financière ainsi que dans la résolution d’un certain nombre de questions complexes de régulation.

« Après un processus rigoureux de recherche approfondie, nous sommes heureux d’avoir nommé une personne du calibre, de l’expérience et de la capacité de Ralph pour occuper le poste de président directeur général du groupe », s’est réjoui Mcebisi Jonas, président du conseil d’administration du groupe MTN. Pour ce dernier, l’expérience de Ralph en tant que directeur financier du groupe, sa solide connaissance des activités et des marchés du groupe, ainsi que son expérience réussie dans les services financiers, les fusions et acquisitions dans les marchés émergents, « le placent dans une excellente position pour diriger, dans la continuité, la croissance constante de l’entreprise ».

Se prononçant sur sa nomination, le nouveau président directeur général a souligné que « diriger une entreprise qui a une histoire à l’échelle et impact socio-économique du Groupe MTN est un privilège et un honneur » pour lui. « J’ai hâte de travailler avec le conseil d’administration et le comité exécutif du Groupe afin de stimuler la croissance et créer de la valeur pour les actionnaires et les parties prenantes en général », a-t-il ajouté.

Ralph est diplômé de l’Université du Cap avec un diplôme en Ingénierie et un MBA. Avant de rejoindre le Groupe MTN, il a été, pendant cinq ans, PDG d’Old Mutual Emerging Markets, une entreprise qui fournissait des services financiers aux particuliers et aux entreprises dans 19 pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie, gérant, à l’époque, un portefeuille de plus de mille milliards de rands d’actifs de clients.

L’actuel président directeur général du Groupe, Rob Shuter quittera ses fonctions le 31 août 2020 et soutiendra Ralph, selon les besoins, jusqu’à la fin de son contrat à durée déterminée en début d’année prochaine. Le recrutement du nouveau Directeur Financier du Groupe MTN se fera au plus tard le 1er septembre 2020, renseigne le communiqué du réseau de téléphonie mobile.

« Le Groupe MTN est en pole position pour tirer parti des changements d’accélération numérique et des opportunités sur nos marchés, et nous sommes bien placés pour jouer un rôle important et de premier plan dans l’inclusion numérique et financière du continent africain, en collaboration avec nos parties prenantes et partenaires », précise le communiqué.

