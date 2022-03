Rainbow Sports Global lance l’African Football Data Centre

Rainbow Sports Global a annoncé, ce lundi 14 mars 2022, le lancement de l’African Football Data Centre (AFDC), une plateforme numérique à accès libre créée dans le but de contribuer au développement du football sur le continent. La plateforme interactive, développée conjointement avec Football Benchmark, regroupe un large éventail de données concernant le football africain.

Le centre de données, disponible gratuitement, propose notamment des informations sur les performances financières des clubs et ligues africains, y compris les revenus commerciaux et de diffusion, ainsi que des données relatives aux principaux stades du continent. La plateforme recense également la valeur de 700 joueurs africains sous contrat dans les grands championnats européens, ainsi que les performances sur les réseaux sociaux de centaines d’entités du monde du football (clubs, compétitions, joueurs en activité et anciens joueurs) sur les réseaux sociaux les plus populaires. L’AFDC est accessible aux décideurs, aux médias et aux fans. La plateforme continuera à se développer conjointement, avec l’ajout de nouveaux thèmes et fonctionnalités.

« L’African Football Data Centre constitue une étape importante en vue de soutenir la professionnalisation du monde du football sur le continent. Il s’agit en fait de la recherche et de l’analyse la plus complète à ce jour du statut du football professionnel en Afrique », a déclaré Kingsley Pungong, PDG de Rainbow Sports Global et initiateur de l’AFDC.

« Football Benchmark est ravi de collaborer avec Rainbow Sports Global et de contribuer à cette initiative historique. Nous sommes persuadés que les données et les informations fournies par l’African Football Data Centre permettront aux dirigeants de clubs et d’organisations de prendre des décisions éclairées, d’établir des stratégies durables et de mettre en place des opérations pérennes », a déclaré Andrea Sartori, fondateur de Football Benchmark.

À propos de Rainbow Sports Global

Rainbow Sports Global est une entreprise sportive de premier plan, active dans le monde entier. La société est parvenue à se positionner comme la principale organisation sportive panafricaine, proposant des solutions globales de gestion, de marketing, de données et de communication pour le football africain. Rainbow développe un modèle d’entreprise totalement unique, à savoir une marque de football mondiale intégrée, associant la propriété de clubs sur plusieurs continents au développement des joueurs, le tout en liaison avec la technologie, la création de contenu et la distribution. La société détient et exploite des actifs dans toute la chaîne de valeur du sport et gère des relations sportives sur plusieurs continents.

Football Benchmark

FootballBenchmark.com est une plateforme numérique proposant une analyse interactive et une vision approfondie de l’industrie du football pour faciliter la prise de décision. La plateforme de données et d’analyses conçue à cet effet couvre trois piliers essentiels d’information : les performances commerciales de plus de 200 clubs de football européens et sud-américains, la valeur marchande de plus de 8 300 joueurs et les performances sur les réseaux sociaux de plus de 2000 comptes consacrés au football, à d’autres sports et à des activités non sportives.

Source : Rainbow Sports Global

