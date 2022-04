ROMY, LACHES LA FARINE !

On vous l’avait bien dit, mon neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs ! Sinon toi, mon petit neveu Romy, on dit que le propriétaire du LIFIN (un coucou enfariné à mon bon cousin, toujours dans la joie, Mathias GBEDAN), a ordonné une augmentation générale de la ration de pâte des agents de l’Etat, et tu as subitement les mains et les yeux petits !

Il est vrai que depuis qu’il a « mangé le pouvoir », AGUIDI est mort dans ce pays, mais mon neveu Patou lui-même sait que les salariés publics ne gouteront que très modérément, à l’occasion de cette augmentation des salaires, toute parcimonie de sa part, lui qui, à profusion, a rationalisé l’usage de la farine… Même que ces meuniers de fonctionnaires les plus audacieux, y réfléchissent désormais à trois fois ( MISSRETE en tête), avant d’en laisser réchapper quelques grammes sous le moulin …

En tout cas, lors de son émission télévisée relative à la vie chère, le dimanche dernier , mon petit neveu Romy a annoncé que son Patou de papa AGBONNON veut montrer AGBON aux travailleurs du Public et aux SMICards et que même si la situation l’exigeait, lui ROMY allait nous faire manger l’argent des routes , des asphaltage, des ponts , des marchés, des châteaux d’eau …Par contre une plongeé dans mon dam-jam de sodabi sera nécessaire, pour s’assurer que cette partie de l’intervention de Romy-La-Caisse est vraiment une commission de mon neveu Patou …Auquel cas, lui-même serait, comme vous tous, un pagailleur !

Votre Oncle AGBAYA !

