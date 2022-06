ROMY-LA-CAISSE, IL NE FAUT PLUS TE RASER !

Oncle AGBAYA !

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Avec des narines et des oreilles de plus en plus pagailleuses à force de commencer à renifler l’odeur des élections prochaines et entendre la musique de "second et non deuxième mandat"… Et voilà même ceux parmi mes Neveux et Nièces qui sont prêts à se faire recevoir à genou en photo par Mon Neveu Patou, en train de se moquer des mains jointes d’enfants de chœur, de mes cousins AMOUSSOU, le Renard souriant, IDJI avec ses beaux boubous nagot raides qu’on croit taillés dans du carton, et NAGO, le PIIN qui casse la PAAN sur la bretelle de son BOPA bien aimé…

L’autre actualité qui fait jaser, est aussi cette affaire quand même un peu trop grosse, sinon fabuleuse, de 185 milliards qui auraient trépassé de COVID 19 dans la gestion de la pandémie, et qui a fait s’étrangler d’indignation les soutiens de mon Petit Neveu Romy-La -Caisse, qui furieusement ont débaptisé la Cour des Comptes en Cour de règlement des comptes pour 2026, même si le document était publié curieusement sur le site du Ministère des Finances et de l’Economie…

En tout cas, les interventions de Romy-La -Caisse sur les chaines internationales françaises ce week-end ne sont pas non plus passées inaperçues, et vous tous mes Neveux et Nièces, qui voudraient qu’il s’abstienne désormais, carrément de se raser pour plus être suspecté d’y penser (à 2026) tous les matins, êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

