REPRODUCTEURS SAUFS !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon qu’une scène tragiquement cocasse se vit tous les jours sur nos routes. On voit papa et maman religieusement et consciencieusement casqués sur la moto, mais le bébé ou le petit enfant au milieu, la tête désespèrent nue …Aucun policier ne réprime cette situation jusqu-ici…

Non que le crâne des enfants ou bébés Béninois soit en fer, ou une quelconque autre matière à l’épreuve des accidents. C’est que l’UNICEF n’est certainement pas encore au courant qu’il n’y a pas de disponibles, des casques pour enfant ou bébé. A moins que ce soient les fabricants qui pour des raisons mercantiles, ne trouvent pas ce segment rentable…. Il est vrai que ce n’est que sous nos cieux, qu’on promène des bébés et de petits enfants à moto.

En tout cas, vous mes Neveux et Nièces qui ricanez cyniquement qu’en vérité, il vaut mieux sauver le crâne de papa et maman qui en cas de drame, peuvent après fabriquer d’autres bébés ou enfants, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

30 avril 2024 par