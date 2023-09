RASEZ-LES AUSSI !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que Patou a décidé de faire raser le panthéon érigé à la gloire de la Corruption et qui accueille les visiteurs à l’entrée de la ville de Porto-Novo.

On se rappelle que dans l’un de ses rares moments publics d’humour féroce, il avait déclaré que le chantier, qui trônait au bord de la lagune de la Capitale, et qui devrait abriter le siège du Parlement béninois, présentait de si profondes malfaçons, qu’il était dangereux pour les lézards qui y dormaient …

En tout cas, vous mes Neveux et Nièces qui demandez si les hauts margouillats politiques, responsables de ce gâchis à 22 milliards ont été rasés, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

21 septembre 2023 par