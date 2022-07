Qu’est-ce que le NFT ?

Vous ne vous êtes pas encore retrouvé dans le monde du NFT ? C’est donc l’occasion rêvée de découvrir ce qu’est le NFT et d’en apprendre un peu plus sur cette technologie. Parlons des problèmes techniques et aussi de leur réflexion dans le monde de l’art et des jeux.

NFT est un acronyme qui signifie Non-fungible-token. Au début, cela ne veut pas dire grand-chose. Nous pouvons traduire en jeton non fongible, ce qui n’aide pas beaucoup. Par conséquent, afin de comprendre ce qu’est un NFT, nous devons approfondir un peu l’univers de la crypto-monnaie.

Et si nous parlons de crypto-monnaies, nous parlons de blockchain. Rien de tout cela ne serait possible sans cette technologie. Sinon, il faut préparer le terrain.

La blockchain

La blockchain est une technologie qui rend possible l’existence des crypto-monnaies, la première étant le Bitcoin. Mais la blockchain ne fait que commencer et depuis lors, elle a été utilisée de nombreuses façons. On y retrouve plusieurs réseaux.

Le réseau Ethereum, comme Bitcoin, fonctionne également grâce à la technologie blockchain. C’est l’une des crypto-monnaies les plus appréciées après Bitcoin. Et tout comme Bitcoin, Ethereum possède également sa propre monnaie, appelée Ether.

Cependant, ce réseau a inclus d’autres technologies dans sa gamme. Elle propose des contrats dits intelligents sur son réseau. C’est à travers cette technologie qu’apparaissent les premiers NFT, ou plus précisément le contrat ERC-721. Et il est important de mentionner que grâce à cette technologie, le jeton acquiert la qualité d’être unique.

En général, le jeton est la même chose que la crypto-monnaie. Par exemple, si vous avez des bitcoins dans votre portefeuille, vous avez un jeton bitcoin. Mais, il y a la question : fongible, non fongible, qu’est-ce que c’est ?

Comprendre la notion de jeton fongible

Le fongible est ce qui peut être remplacé par autre chose sans perdre sa valeur. Si deux personnes échangent un billet de 10 € entre elles, les deux auront toujours 10 €. C’est fongible.

Non fongible, c’est quand cet échange est impossible. C’est comme si ces deux personnes possédaient des billets pour un spectacle. Chaque billet est unique, c’est-à-dire non fongible. Le billet présente les données de son propriétaire, en plus d’avoir des tampons spéciaux qui le rendent difficile à copier.

Les jetons comme Bitcoin sont des jetons fongibles. La relation de valeur entre eux n’est pas due à leur exclusivité, mais à leur interchangeabilité et à leur divisibilité. Ainsi, avec le contrat intelligent ERC-721 sur le réseau Ethereum vient le NFT qui est disponible sur des sites comme nft profit. C’est un jeton non fongible. Dans ce cas, nous parlons de jetons uniques.

La rareté numérique du NFT

Jusqu’à présent, nous savons que NFT est un type de crypto-monnaie, mais chaque unité de cette devise, ou chaque jeton, est unique et irremplaçable. Mais pourquoi cela serait-il utile ou précieux ? Ici, nous entrons dans l’un des concepts fondamentaux lorsque nous parlons de NFT : la rareté numérique.

Plus un produit est rare, plus sa valeur est élevée. Dans ce cas, le NFT est précisément la reproduction de cette rareté, uniquement de manière virtuelle. Par conséquent, nous avons des actifs virtuels qui ont de la valeur pour leur rareté, c’est-à-dire qu’ils ont de la valeur pour être quelque chose d’exclusif ou d’unique dans le monde entier.

Internet est jusqu’à présent le pays de l’abondance. Ainsi, n’importe quel fichier, qu’il soit image, vidéo, musique, peut être dupliqué par un simple "copier" et "coller". Cette duplication peut être infinie et sans perte de qualité. Cependant, lorsque nous parlons de NFT, nous parlons d’actifs numériques avec des certificats d’auteur et de propriété au sein d’un réseau Blockchain.

23 juillet 2022 par