« Qu’Allah ait son âme », Patrice Talon

Le Chef de l’Etat Patrice Talon a réagi après l’annonce du décès de l’ancien Président du Mali Ibrahim Boubacar Keïta ce dimanche 16 janvier 2021 à travers une publication sur sa page Facebook.

« C’est avec consternation que j’ai appris le rappel à Allah du Président Ibrahim Boubacar Keïta, IBK comme on l’appelle », a-t-il écrit. Patrice Talon a exprimé sa profonde compassion et celle du Peuple béninois à la République du Mali, au Peuple malien et à sa famille biologique qui perdent un grand fils. « Qu’Allah ait son âme », prie-t-il.

Ibrahim Boubacar Keïta, est décédé le dimanche 16 janvier 2022 à Bamako à l’âge de 76 ans. Il a occupé les fonctions de Président de la République du Mali du 4 septembre 2013 au 18 août 2020.

A. Akpédjé

17 janvier 2022 par ,