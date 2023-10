QUI LES OBLIGE ?

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout . Sinon que le constat de la dernière tournée de la Cena , est que sur la vingtaine de partis politiques ayant une existence légale dans les livres du Ministère de l’Intérieur, seuls trois sont à jour par rapport à la loi . Pas besoin d’une boule de cristal ou d’un marc de café , juste un verre de Sodabi permet d’affirmer que ces trois formations politiques en règle sont certainement ceux, un flambeau allumé à la main , montés sur un cheval blanc cabré, sont sous un baobab ...

L’une des conditions exigées par la loi est que chaque parti politique dispose en plus d’un siège national d’un siège dans chacun des douze Départements du pays ... Et vous mes neveux et nièces qui ricanez qu’ il y a plein de Présidents de formations politiques parmi les dix huit, qui eux même vivent encore dans des locations , vous êtes tous des pagailleurs !

