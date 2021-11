Prof Hounkpatin préside la session extraordinaire de l’OMS à Genève

Deuxième session extraordinaire de l’Assemblée mondiale de la santé de l’OMS. En l’absence de la Présidente du bureau de l’Assemblée mondiale de l’OMS, le ministre de la Santé du Bénin, Benjamin Hounkpatin, préside les travaux en qualité de premier Vice-président.

La session extraordinaire de l’assemblée mondiale de la santé de l’OMS intervient dans le contexte de la pandémie mondiale de la Covid-19. « Nous tenons cette deuxième session extraordinaire dans un contexte particulier marqué par la pandémie de la Covid-19 qui n’épargne aucun pays, qui évolue de vague en vague, les unes plus meurtrières que les autres, avec des variants qui défient tout l’arsenal de riposte mis en place à travers le monde. Le dernier en date, le variant Omicron focalise toute notre attention depuis quelques jours », a déclaré Prof Benjamin Hounkpatin, Vice-Président du bureau de l’Assemblée Mondiale de l’OMS.

Je nous encourage poursuit-il à renforcer nos stratégies intégrées et concertées de riposte notamment la vaccination pour qu’ensemble et dans un délai raisonnable, nous puissions contrôler la propagation de ce virus dévastateur.

Le ministre de la Santé a salué toutes les initiatives prises par la direction générale de l’OMS, pour faciliter l’accès équitable aux vaccins et à la vaccination contre la Covid-19 particulièrement pour les pays de la région Africaine. Il a réaffirmé le soutien des pays membres au directeur général pour son leadership extraordinaire et sa ténacité dans la coordination des actions communes en ces moments difficiles.

« Partant des expériences vécues dans la gestion de la crise de la Covid-19, nous devons tous travailler à améliorer nos capacités collectives de réaction face aux menaces et urgences sanitaires de portée internationale afin de mieux protéger nos populations et rendre le monde plus sûr », a relevé Benjamin Hounkpatin.

Les participants à cette session se penchent sur la nécessité de disposer d’un instrument international sur la préparation et la riposte aux pandémies.

« Je remercie le Groupe de travail des États Membres sur le renforcement de la préparation et de la riposte de l’OMS aux urgences sanitaires pour les propositions pertinentes qui seront soumises à notre appréciation. Je reste convaincu qu’une approche globale et concertée est la voie la mieux indiquée pour faire face aux défis globaux de santé dans le monde et l’unique chemin pour l’atteinte des objectifs de développement durable », a conclu le Vice-Président du bureau de l’Assemblée Mondiale de l’OMS.

Professeur Benjamin Hounkpatin a été élu premier vice-président du bureau de l’Assemblée mondiale de l’OMS en mai 2021.

Mme Dechen Wangmo (du Bhoutan) préside le bureau de l’Assemblée mondiale de l’OMS.

