Prof Dieudonné Gnammankou reçoit le Trophée de l’Académie Royale du Maroc

L’historien, auteur, conférencier et éditeur béninois honoré. Prof Dieudonné Gnammankou a reçu le "Trophée de l’Académie Royale du Maroc" lors d’un colloque international sur le récit des origines et les grandes dates de l’histoire des littératures africaines et diasporiques, qui s’est tenu du 6 au 7 mars 2024 à Rabat au Maroc.

Le chercheur béninois a reçu cette distinction en reconnaissance de ses 32 ans de travaux et publications scientifiques. Ces œuvres ont révélé l’origine kotoko (Cameroun) de Pouchkine et l’importance de l’Afrique dans la vie et la création littéraire du fondateur de la littérature russe moderne.

Les œuvres principales du Professeur sont entre autres, Abraham Hanibal, l’aïeul noir de Pouchkine (1996) ; Pouchkine et le monde noir (2000) ; Les Africains et leurs descendants en Europe avant le XXe siècle (et Yao Modzinou 2008) ; Abraham Hanibal : Prince of Logone, Pushkin’s african ancestor (et Edyth Watt 2015).

