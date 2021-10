Prison civile d’Abomey-Calavi, une passoire pour les détenus

En l’espace d’un mois, deux cas d’évasion spectaculaires ont été enregistrés à la prison civile d’Abomey-Calavi, dans le département de l’Atlantique. Après l’évasion d’un détenu le 22 septembre dernier, deux autres ont réussi à franchir les murs de la maison d’arrêt dans la nuit de lundi 18 à mardi 19 octobre 2021.



La prison civile d’Abomey-Calavi serait devenue une passoire pour les détenus. En témoigne les évasions répétées enregistrées ces derniers jours.

Au terme d’une audience le 22 septembre 2021, un détenu s’est démarqué du lot pour s’évader. Le fugitif selon les informations, a été arrêté dans le département du Mono, et ramené dans sa cellule. Le régisseur à l’époque fut limogé.

Environ un mois après, deux autres détenus ont réussi à franchir les murs de la prison. Cossi Yaovi et Séraphin Vigninou poursuivis pour vol et escroquerie ont cisaillé des grilles de leur cellule et utilisé un tonneau pour franchir un pan des murs de la prison. Ils sont actuellement recherchés par les services de la police. Les deux détenus selon les informations, ne sont pas à leur premier essai. L’un d’entre eux aurait orchestré l’évasion du mois de septembre.

Face à la situation, la hiérarchie policière a pris des sanctions. 60 jours d’arrêt de rigueur, c’est la sanction prise à l’encontre les policiers de garde ce mardi après cette nouvelle évasion. Une enquête est ouverte à l’effet de situer les responsabilités.

Ces évasions répétitives à la prison civile d’Abomey-Calavi montrent que cette maison d’arrêt est devenue une passoire pour les détenus.

F. A. A.

