Près de 7 milliards FCFA pour le Ministère des Affaires Sociales

Le projet de budget de 2021 du Ministère des Affaires Sociales s’élève à 6.888.617.000 FCFA. S’exprimant le mardi 24 novembre 2020 l’issue de ses échanges avec les députés membres de la commission budgétaire, la ministre des affaires sociales et de la Microfinance Véronique Tognifodé Mèwanou a indiqué que le budget « sera orienté vers l’achèvement des projets de construction, de réhabilitation des centrales de promotion sociale, des projets de modernisation des espaces publics de protection sociale, l’assainissement des centres d’accueil et de protection de l’enfant (…) et toutes les activités de l’Agence nationale de protection sociale qui s’occupe des différents volets du projet Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (Arch) ».

Comparativement à l’année 2020 qui était de 7.500.000.000 FCFA, le budget de 2021 a connu une baisse. Expliquant cette régression, la ministre a indiqué que le budget qui avait été adopté au niveau du Parlement au titre de la gestion 2020 a été exécuté à hauteur de 66%.

M. M.

25 novembre 2020 par