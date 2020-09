Près de 4000 ménages sans abri, des hectares de culture détruits

D’importants dégâts ont été enregistrés suite aux pluies diluviennes qui s’étaient abattues sur la ville de Kandi ces dernières semaines.

Selon la radio Kandi FM rapporté par Daabaru, à la date du samedi 19 septembre 2020, le bilan des dégâts causés par les inondations dans la commune fait état de 3558 ménages sans abris, et 201 hectares de coton emportés par les eaux.

Selon le point focal de la plateforme communale de réduction des risques et catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques rapporté par les mêmes sources, plusieurs autres dégâts ont été enregistrés. Il s’agit des champs de maïs, de sorgho et de plusieurs autres cultures qui ont été aussi détruits par les eaux.

Face à ce constat désolant, les populations ne savent plus à quel saint se vouer.

F. A. A.

22 septembre 2020 par