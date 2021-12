Près de 40 avocats admis au barreau béninois

La famille judiciaire s’est agrandie cette semaine avec l’entrée de nouveaux avocats au barreau béninois. La cérémonie solennelle de prestation de serment a eu lieu mercredi 22 décembre 2021 à la Cour d’appel de Cotonou.

Au nombre de 38, l’entrée de ces nouveaux avocats au barreau du Bénin permettra plus de célérité dans l’assistance conseil et la défense des justiciables. Le bâtonnier Prosper Ahounou, président de l’ordre national des avocats du Bénin, a invité les nouveaux membres au professionnalisme. L’avocat souligne le bâtonnier, est cet acteur de la justice qui empêche la machine judiciaire « de ronronner et d’écraser en contraignant le juge à chercher, à douter toujours avant de trancher ». Il les a par ailleurs encouragés à relever tous les défis auxquels la profession est confrontée. A cette fin, la déontologie, force de la profession d’avocat, les y aidera, a rassuré Prosper Ahounou.

Jamais autant d’avocats, dans l’histoire judiciaire du Bénin, n’ont été admis en une promotion, a fait savoir l’avocat général de l’audience, Pierre Ahiffon Dassoundo. « Cette promotion de 38 est une promotion qui sera suivie comme du lait sur le feu », a-t-il souligné avant de préciser que leur admission a donné lieu à beaucoup de controverses et de polémiques. Il revient donc aux nouveaux avocats de prouver qu’ils méritent d’être admis, a souligné Pierre Ahiffon Dassoundo.

Sur les 38 avocats admis, seuls deux sont confirmés. Les 36 autres sont encore des avocats stagiaires.

