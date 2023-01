Près de 30 personnes dont le proche d’un ambassadeur inculpés

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a auditionné mardi 17 janvier 2023, plusieurs personnes dans un dossier de trafic d’êtres humains et de falsification de passeports. Au nombre des inculpés, on dénombre le secrétaire d’un ambassadeur au Bénin.

Etablissement de faux passeports et trafic d’êtres humains vers le Koweït, c’est l’objet d’une audience mardi 17 janvier 2023 à la CRIET. Au total, 29 personnes sont inculpées. Elles sont poursuivies pour “faux dans l’établissement de passeport, abus de fonction, complicité d’abus de fonction, trafic d’êtres humains et complicité de trafic d’êtres humains”. On dénombre parmi les mis en cause, le secrétaire particulier de l’ambassadeur du Koweït au Bénin. Il risque selon l’information rapportée par diverses sources, une peine de 03 ans de prison et 01 million francs CFA comme amende. Les peines requises contre les autres inculpés varieraient de 01 à 05 ans de prison ferme. Le ministère public apprend-on, a requis la relaxe au bénéfice du doute pour plusieurs autres accusés.

F. A. A.

18 janvier 2023 par