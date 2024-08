L’horloge astronomique de Prague est sans doute l’horloge médiévale la plus célèbre au monde ... Mais connaissez-vous la cité ducale où naquit l’horloger Charles Léon Marie Jouet (1892-1966) ? Conçu par le frère Bernardin pour ses cours de vulgarisation scientifique, le système solaire de l’horloge astronomique de Ploërmel ne comporte que sept planètes, car à l’époque de sa conception, Neptune était seulement en cours de découverte !

Beaucoup de mystères entourent la fabrication horlogère. On raconte dans les rues de Prague que pour que l’horloger Hanus ne reproduise pas son œuvre avec tous les secrets de perfectionnement, les conseillers municipaux l’auraient rendu aveugle.

Encore aujourd’hui, les horloges nous guident dans l’espace et dans le temps. Au cœur du Doubs et de la créativité Bisontine, la cathédrale de Besançon est dotée d’une horloge astronomique unique qui indique les marées dans les ports français, ainsi que les éclipses.

Comprendre le monde et l’environnement avec des références calendaires et philosophiques

La ville natale de Victor Hugo n’a sans doute pas oublié le nomadisme des idées au-delà des océans. Il existe une Maison Victor Hugo à la Havane à Cuba, un palais bleu reposant dédié au parcours d’oiseau migrateur de l’écrivain. Dans son œuvre "les Travailleurs de la Mer", Victor Hugo imagine à Guernesey la figure d’un roi Auxcrinier de l’Océan, qui aurait trouvé le bonheur dans ses États ; la Constitution, dont il est l’auteur, refuse le droit d’entrée à l’or et à l’argent sans son autorisation : la seule monnaie ayant cours est le coquillage dont la mer est l’inépuisable coffre-fort.

L’horlogerie est née entre l’espace fluide du monde et de l’espace solide des territoires

Homme de tradition et corsaire de la terre averti, Julien François Lognoné (1821-1884) avait encouragé son fils : Théophile Joseph Lognoné (1869-1920) à apprendre le métier d’horloger. Il analyse très vite que les comptoirs tirent un très grand profit du travail des paysans qui passent l’hiver à commencer les mouvements des montres. Au printemps, les courtiers les récupèrent, les assemblent aux cadrans et aiguilles, réalisent l’emboîtage et commercialisent les montres terminées.

Printemps tchèque versus Printemps breton

Prague et Ploërmel disposent respectivement de nombreux atouts pour se hisser en future Babylone de l’agroalimentaire et du consommer autrement. Les deux cités cultivent en leur sein un écosystème absolument atypique entre forêt de Brocéliande et vieille Europe blottie dans les méandres de la Vltava.

Déjà à l’occasion de l’occasion de l’Exposition universelle de Dubaï, le pavillon de la République tchèque laissait surprendre le visiteur par la production de terres fertiles dans les conditions arides du désert grâce à l’extraction de la vapeur d’eau de l’air. Cette performance technologique utilisait uniquement l’énergie solaire et des innovations académiques et industrielles locales.

Ainsi, le noyau technologique du pavillon tchèque présenté à Dubaï portait le nom de S.A.W.E.R : système qui produit de l’eau à partir de l’air en utilisant l’énergie solaire et en cultivant le désert à l’aide de cultures souterraines. Objectif ambitieux donc de transformer l’air en eau et le désert sec en jardin fleuri.

Prague et ses trésors n’ont pas fini de nous étonner. Le Centre universitaire pour les bâtiments économes en énergie (UCEEB) et la Faculté de génie mécanique de l’Université technique tchèque de Prague ont travaillé au développement de la technologie S.A.W.E.R. en coopération avec l’Institut botanique de l’Académie des sciences de la République tchèque.

Ce système de culture dans le désert utilise une partie de l’eau obtenue via un photobioréacteur spécial, un milieu artificiel utilisé pour cultiver des microalgues afin de produire des polysaccharides et de retenir les nutriments dans l’eau. Un mélange d’eau, d’algues et de nutriments liés organiquement est ensuite appliqué au moyen d’un système de scellement situé à environ 20 cm sous la surface du sol. Les racines des plantes obtiennent l’eau nutritive directement à partir d’un pipeline rainuré. En versant de l’eau contenant des algues dans le sol, les nutriments peuvent être lentement libérés dans la terre, ainsi que d’autres substances contenues dans les algues, telles que les hormones végétales et la matière organique, nécessaires à la croissance réussie des plantes. Avant de planter les plantes, le sol sablonneux et stérile est ravivé par des micro-organismes bénéfiques pour la croissance des plantes ainsi que par ceux qui facilitent l’absorption des nutriments et augmentent la rétention d’eau dans le sol autour des racines. Ces organismes, mycorhiziens symbiotiques du sol et champignons endophytes fonctionnant dans le système racinaire, en conjonction avec d’autres organismes du sol, ravivent le sol afin qu’il devienne apte à la culture dans des conditions aussi extrêmes que celles du désert.

Le pavillon tchèque de la prochaine Exposition universelle d’Osaka 2025, conçu par Apropos Architects, sera la plus haute structure en bois sans support en acier au Japon.

Quelles seront les prochaines intuitions circulaires, agronomiques ou horlogères que le pays de Ploërmel et la forêt de Brocéliande pourront saisir, expérimenter et partager avec le reste du monde ? Restons avides de grands défis comme le frère Bernardin et ses valeurs de persévérance et d’opiniâtreté qui l’auraient sans doute poussé à en apprendre davantage sur le fonctionnement de Neptune, la planète bleue composée d’eau, d’ammoniac et de méthane.

Kevin LOGNONÉ

4 août 2024 par