Pourquoi le BENIN est mon deuxième pays ?

Au delà des motivations professionnelles, le BENIN est :

Un pays stable/Cotonou ville calme.

Un écosystème exemplaire avec une ambiance pacifique entre les religieux.Chrétiens , musulmans,. religions endogènes cohabitent sans discrimination.

La discipline et l’endurance caractérisent les relations entre femmes et hommes avec sourire.

Un respect et l’écoute positif à l’aéroport, dans les banques, les hôtels,salles de sport... etc et divers lieux publics.

Un modèle de développement durable avec vecteur basé sur la culture propre au BENIN.

Une communauté marocaine limitée mais diversifiée.

Un Ambassadeur du Maroc très proche et accueillant.

La construction au Bénin est exécutée aux haut standards et avec une finition attirante.

Toute la question serait comment déraciner par la suite.

Jawad batchi

Programme Control Manager

Millennium challenge account benin

14 août 2022 par