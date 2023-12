Pour tout réabonnement, CANAL+ donne 30 jours à TOUT CANAL+

Pour les fêtes de fin d’année, CANAL+ propose des offres exceptionnelles à toute la population béninoise. Les différentes offres ont été présentées au public lors d’une conférence de presse animée par la directrice générale, Yacine ALAO, et Barnes VIDJANNAGNI, responsable à la communication, dans la matinée du vendredi 1er décembre 2023, à la boutique CANAL+ de Saint Michel à Cotonou.

Du 1er au 31 décembre 2023, pour tout réabonnement, CANAL+ accorde 30 jours à TOUT CANAL+ à ses abonnés. Mieux, le décodeur HD est vendu pendant la même période au prix de 1000 francs CFA à partir de la formule EVASION. Ces offres exceptionnelles ont été présentées à la presse dans la matinée de ce vendredi 1er décembre 2023.

Sur CANAL+, c’est plus de 400 chaines télé et radio selon la formule (de la formule ACCESS à la formule TOUT CANAL+), des chaines thématiques, des émissions CANAL+, c’est le meilleur de la Télé, le meilleur du divertissement pour enfants et grandes personnes, a rappelé la responsable à la communication. Barnes VIDJANNAGNI a évoqué au cours de la rencontre avec les professionnels des médias, les 8 nouvelles chaines thématiques, notamment, CANAL+ CAN ; disponible sur le canal 9. Le but visé à l’en croire, est de permettre aux passionnés du football, « de vivre et de vibrer de jeux de passe » à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Des chaines classiques qui revêtent le chapeau de Noël (Christmas, et plusieurs autres programmes), seront proposées aux abonnés pendant cette période des fêtes.

L’objectif poursuivi à travers ces offres de fin d’année, selon la directrice générale, est d’offrir « un contenu inédit […] pour toute la famille ». Les abonnés pourront également bénéficier des services des techniciens agréés de CANAL+ à 2000 francs CFA, au lieu de 4000 Francs CFA.

La nouveauté sur CANAL+, c’est aussi la présence sur le bouquet CANAL+, de la chaîne EDEN TV, disponible sur le canal 287. Ceci, en réponse aux appels des abonnés.

