Plusieurs vols annulés à l’aéroport de Cotonou

Les compagnies aériennes au Bénin prennent des mesures pour limiter le risque de contamination et de propagation du coronavirus après le premier cas confirme sur le territoire béninois.

Dans un bulletin d’information en date du mardi 17 mars 2020, le chef Service Opérations Jean Louis Gnidokponou de la société Aviation Handling Services Bénin (AHS-BENIN SA), informe de l’annulation des vols Royal Air Maroc, Ceiba, Cronos, Air Mauritania jusqu’à nouvel ordre.

La compagnie Brussels Airlines a également pris la même décision. Le vol Brusssels Airlines SN299/300 prévu le mardi 17 mars est annulé (aller/retour au départ et à destination de Cotonou.

Aussi, les vols Turkish Airlines prévus aux dates suivantes 17, 19, 21, 23, 26 et 30 mars 2020 sont-ils annulés (aller/retour au départ et à destination de Cotonou).

Plusieurs autres compagnies aériennes desservant l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin pourraient aussi décider de suspendre leurs vols sur Cotonou.

Akpédjé AYOSSO

17 mars 2020 par