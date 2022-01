Plusieurs responsables de l’ACISE arrêtés

Une affaire de malversation financière éclabousse l’Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l’éducation (ACISE). Le directeur de ladite agence aurait saisit la Brigade économique et financière (BEF), et les mis en cause interpellés.

Environ 06 personnes seraient impliquées dans un dossier de détournement de deniers publics à l’ACISE. De sources concordantes, la personne responsable des marchés publics, les responsables des opérations, et des chefs de projets seraient épinglés. 04 parmi eux sont placés sous mandat de dépôt après audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

F. A. A.

3 janvier 2022