Plusieurs personnes dont un chef quartier interpellés

Une autre affaire domaniale secoue la commune d’Abomey-Calavi. Pour le double dédommagement de propriétaires terriens présumés, plusieurs personnes sont en garde-à-vue dont le chef quartier d’Alègleta, le sieur Bocoga Darius. L’ancien maire de la commune d’Abomey-Calavi, Liamidi Houénou de-Dravo, l’ex Chef d’arrondissement de Godomey, Germain Cadja Dodo et le géomètre Florentin Bankolé sont placés sous convocation dans la même affaire.

Plusieurs personnes sont convoquées au commissariat central d’Abomey-Calavi ce lundi 07 février 2022. D’autres personnes interpellées vendredi 4 février dernier et ce lundi 7 février seront présentées au procureur de la République près le tribunal d’Abomey-Calavi, mardi 08 février 2022, dans une affaire de double dédommagement de propriétaires terriens présumés dans la commune d’Abomey-Calavi. Au nombre des mis en cause figurent l’ancien maire de la commune d’Abomey-Calavi, Liamidi Houénou de-Dravo ; l’ex Chef d’arrondissement de Godomey, Germain Cadja Dodo et le géomètre Florentin Bankolé qui sont sous convocation. Le chef quartier d’Alègleta Bocoga Darius est en garde-à-vue.

L’affaire remonte en 2003 où quatre familles (Hounga, Dourodemi, Tagan et Atchogoun) ont saisi le maire de la commune d’Abomey-Calavi d’alors, Liamidi Houenou De-Dravo, pour exiger un dédommagement portant sur 17 hectares du domaine sis en face de l’IITA dans le quartier Alègléta dans l’arrondissement de Godomey et réservé au projet « Agro pédologie ». Faisant droit aux réclamations, le maire aurait demandé dans une correspondance aux familles de se « (…) rapprocher des structures coopérant dans le périmètre du lotissement de Togoudo précisément dans le secteur 2 à savoir le cabinet Betib-sarl, Urba-Alpha et l’IGN pour les dispositions (…) ». Selon les informations, ces mêmes familles ont signé en 1969 un certificat de désistement et d’abandon du domaine au profit de l’Etat et reçu en 1970 un dédommagement pour cause d’utilité publique d’un montant de quatre cent quatre mille cent dix (404.110) francs CFA comme l’atteste une Décision du comité directoire chargé du ministère de l’Économie et des Finances signée du ministre Lieutenant-Colonel Trokpa E. La justice s’est saisie du dossier pour élucider cette affaire de double dédommagement de propriétaires présumés. De sources concordantes, ce sont plus de 300 parcelles qui ont été sorties ainsi de la réserve administrative de la commune d’Abomey-Calavi. Voilà une rocambolesque affaire domaniale qui éclate après l’affaire 44 hectares dans la même commune.

Marc M.

7 février 2022 par