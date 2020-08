Plusieurs nominations prononcées

Le Conseil des ministres a prononcé ce mercredi 19 août 2020 plusieurs nominations au ministère du Plan et du Développement, et de la Santé. Les membres du Conseil national des Soins de santé primaires sont aussi connus avec pour président Monsieur Lamidhi Salami.

Sur proposition des Ministres, les nominations suivantes ont été prononcées.



Au Ministère du Plan et du Développement

• Directeur de cabinet : Monsieur Alastaire Sèna ALINSATO

• Secrétaire général du ministère : Madame Meangoua H. Armelle Coralie AHAMIDE

• Conseiller technique au suivi du capital humain : Monsieur Rachidi B. RADJI

• Directeur départemental du Plan et du Développement de l’Alibori : Monsieur Amine ALASSANE.

Au ministère de la Santé

A l’issue du processus d’appel à candidatures et de sélection

Membres du Conseil national de la Médecine hospitalière, au titre de leurs qualifications respectives

Mesdames et messieurs

• Augustine ZIME épouse MORA, sage-femme diplômée d’Etat, de grade inspecteur d’action sanitaire ;

• Hortense HOUSSIN, médecin généraliste ;

• Mahoungnon Sèdonoudé Violette CHIDIKOFFAN épouse KOUDJE, médecin pédiatre ;

• Fifamè Aline AGUEGUE, pharmacien ;

• Jean Guy Chaanon ADJALLA, chirurgien-dentiste ;

• Pascal OMIYALE, administrateur des hôpitaux ;

• Sèmassa Mohamed Ismaël HOTEYI, ingénieur en écologie environnementale ;

• Montcho Adrien HODONOU, médecin chirurgien ;

• Djimon Marcel ZANOU, médecin interniste ;

• Justin Dantondji DENAKPO, médecin gynécologique obstétricien ;

• Eugène ZOUMENOU, médecin anesthésiste réanimateur ;

• Koffi-Mensah Stéphane Jean SAVI de TOVE, médecin radiologue ;

• Pamphile Thierry HOUNGBO, spécialiste en gestion et maintenance des technologies des soins de santé.

Par ailleurs, Monsieur Djimon Marcel ZANOU est nommé président du Conseil national de la Médecine hospitalière.

Membres du Conseil national des Soins de santé primaires au titre de leurs qualifications respectives

Mesdames et messieurs

• Célestine Jessudé TOVIDE, inspectrice d’action sanitaire ;

• Josée Cathérine GBEDAGBA épouse BOMARD, sage-femme diplômée d’Etat de grade inspecteur d’action sanitaire ;

• Emilie Ablawa FIOSSI épouse KPADONOU, médecin spécialiste en santé mentale ;

• Andréa Sounlingbé HOUINDOTE, nutritionniste ;

• Cakpo Urbain AHITCHEMIN, administrateur des services financiers ;

• Tétédé Pierre-Paul ADJOFOGUE, chirurgien- dentiste ;

• Richard Dèdènou OUSSOU, ingénieur en aménagement et protection de l’environnement ;

• Lamidhi SALAMI, médecin de santé publique ;

• Sèwanoudé Ernest NOUNAWON, médecin épidémiologiste ;

• Lucien TOKO, médecin généraliste ;

• Marouf BELLO, médecin pédiatre ;

• Abdul-Aziz ASSANI, médecin gynécologique obstétricien ;

• Zinsou Angelo Paul AHOUANSE, pharmacien.

Enfin, Monsieur Lamidhi SALAMI est nommé président du Conseil national des Soins de Santé primaires.



