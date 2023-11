Plusieurs nominations dans 03 ministères

Le gouvernement a tenu mercredi 29 novembre 2023, la session ordinaire du Conseil des ministres. Plusieurs nominations ont été prononcées au ministère de l’économie et des finances, au ministère de la justice et de la législation, et au ministère du cadre de vie chargé des transports et du développement durable.

Liste des nominations

Au ministère de l’Economie et des Finances

– Directrice générale des Douanes, cumulativement avec ses fonctions actuelles

Madame Adidjath HASSAN ZANOUVI

– Directeur général adjoint des Douanes

Monsieur Aimé Yvan KAREGIRE

Au ministère de la Justice et de la Législation

– Après avis du Conseil supérieur de la Magistrature

– A la Chancellerie

– Collaborateur au Cabinet du Garde des Sceaux

Monsieur Sèyivi Justin GBENAMETO

– Collaborateurs à l’Inspection générale des Services judiciaires

– Messieurs

Armand GOUNON

Abd Galeb Mohamed Adéléké CHABI MAMA

Alain Martial Georges BOKO, assurant les fonctions de Secrétaire permanent

– Collaborateur à la Direction de la Protection juridique et judiciaire de l’Enfance

Monsieur Herbert SOLEVO

– Collaborateurs à la Direction des Affaires pénales et des Grâces

Messieurs :

Kokou Agbezoungue Bernardin HOUNYOVI

Lié Norbert DADJO

– Dans les juridictions

– Cour d’appel de Cotonou

– Président

Monsieur Agboton Alexis METAHOU

– Conseiller

Monsieur Ayinla Muhamed Akim ABDOULATIF

– 1er Substitut général

Monsieur Léon Pape Parfait Médéton YEHOUENOU

– Tribunal de première instance de première classe de Cotonou

– 2ème Substitut du procureur

Monsieur Ahouzounvé Alphonse AMOUSSOU

– 3ème Substitut du procureur, en charge du pôle des mineurs

Monsieur Yadélin Justin SEGLE

– Tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo

– 3ème Substitut du procureur, en charge du pôle des mineurs

Monsieur Enagnon Sikirou RAFIOU

– Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi

– Juge du 1er cabinet d’instruction

Monsieur Armick Mêtounsè Charmant Rovinis OUIDODJICHE

– Juge du 2ème cabinet d’instruction

Monsieur Zinsou Chivane AFAVI

– Tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah

– Juge du 2ème cabinet d’instruction

Monsieur Sèdjro Eudes SOSSOUHOUNTO

– Tribunal de première instance de deuxième classe de Pobè

– Juge du 1er cabinet d’instruction

Madame Akuwa Gisèle SOGLOHOUN

– Juge du pôle des mineurs

Madame Mignonhin Constantine SODINYESSI

– Cour d’appel d’Abomey

– Conseiller

Monsieur Asseh Maximilien KPEHOUNOU

– Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey

– Juge du 1er cabinet d’Instruction

Monsieur Firmin AMOUSSOU

– Tribunal de première instance de deuxième classe d’Aplahoué

– Juge du 1er cabinet d’Instruction

Monsieur Aldo Charlel GNACADJA

– Juge du pôle des mineurs

Monsieur Hodogbé Paulin AHOUAGOGBO

– Tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou

– Juge du 2ème cabinet d’Instruction

Monsieur Crespin Anselme NOUAKPO

– Tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa

– 2ème Substitut en charge du pôle des mineurs

Monsieur Nicoli Giovani Judicaël ASSOGBA

– Tribunal de première instance de deuxième classe de Comè

– Président :

Monsieur Ehounsa Fortunato KADJEGBIN

– Cour d’appel de Parakou

– Président

Monsieur Florentin GBODOU

– Tribunal de première instance de première classe de Parakou

Juge du pôle des mineurs

Monsieur Sènan Lionel KADJA KOWENON

– Tribunal de première instance de deuxième classe de Natitingou

– 1er Substitut du procureur

Monsieur Michel Gbénakou AGBODJOGBE

– Tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi

– Juge du 1er cabinet d’instruction

Monsieur Moboladji Mouazim CHITOU

– Juge du pôle des mineurs

Monsieur Sèmiou ASSIRI

– Tribunal de première instance de deuxième classe de Djougou

– Juge du 1er cabinet d’instruction

Monsieur Enagnon Elie SOUMAHO

– Juge du pôle des mineurs

Monsieur Houénagnon Bamikolé MONTCHO

– Tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville

– Juge du pôle des mineurs

Monsieur Laurent Samuel Justin BABO

Au ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du Développement Durable

Directeur général de l’Agence nationale de la Météorologie

Monsieur Didier KAKPA.

29 novembre 2023 par