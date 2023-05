Plusieurs morts et des blessés graves ce mercredi nuit

Un tragique accident s’est produit mercredi nuit sur la route Sèmè - Porto-Novo. Des pertes en vies humaines et des blessés graves ont été enregistrés.

Mercredi noir sur la route de Porto-Novo. Un accident s’est produit dans la nuit de mercredi 17 mai sur l’axe Sèmè - Porto-Novo au niveau de Ganvidokpo à Djèrègbé. Il s’agit d’une collision entre un minibus de transport en commun appelé Tokpa-Tokpa en provenance de Cotonou et un véhicule venant de Porto-Novo. Plusieurs morts et des blessés graves ont été dénombrés. Ces derniers sont conduits au service d’urgences du CHD Ouémé à Porto-Novo pour leur prise en charge.

Le minibus devenu squelette de ferraille après le choc est irrécupérable.

Le drame serait dû à l’excès de vitesse et l’imprudence des conducteurs, selon des témoins.

L’accident a créé un bouchon sur la route inter-Etat n⁰1.

Les secouristes et la police se sont déployés sur les lieux du sinistre.

