Plusieurs milliards FCFA visés par Désiré Vodonou et ses complices

L’ex député Désiré Vodonou et deux de ses complices sont en prison depuis vendredi 4 novembre 2022 à la suite de leur présentation au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) dans une affaire d’intrusion dans le système informatique d’une banque implantée au Bénin.

Un hacker sénégalais, un banquier béninois et l’ex député béninois Désiré Vodonou ont été déposés en prison, vendredi 4 novembre 2022, pour « accès et maintien illégal dans un système informatique, escroquerie et blanchiment de capitaux ».

Selon les faits rapportés par Frissons radio, l’ex député a sollicité dans un premier temps les services d’un hacker ivoirien pour le hacking de la banque. Un hacker tanzanien a été ensuite sollicité et est arrivé au Bénin avant de repartir.

Leur plan consistait à accéder frauduleusement au serveur central de la banque. Ce qui devrait permettre de sortir entre 2,5 et 3 milliards FCFA des comptes de la banque.

Le pot-aux-roses fut découvert lorsque le banquier et chef d’agence complice a sollicité les services de l’informaticien de la banque moyennant rémunération une fois l’opération réussie.

L’informaticien informa les responsables de la banque.

Le banquier et chef d’agence complice, le hacker sénégalais et l’ex député Désiré Vodonou ont été arrêtés.

Présentés au Procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet), vendredi 04 novembre 2022, les prévenus ont été déposés en prison.

La date de leur audience n’est pas encore connue.

L’homme d’affaires et ancien député Désiré Vodonou est sorti de prison en 2014 après trois ans de de détention à la prison civile de Cotonou pour « escroquerie » dans une affaire de vente de 980 Kg d’or. En 2021, l’ex député a recouvré ses droits civiques.

L’affaire de casse de la banque intervient dans un contexte de déclaration des candidatures aux élections législatives de janvier 2023. L’ex député était pressenti pour être candidat mais il retourne malheureusement en prison.

M. M.

7 novembre 2022 par