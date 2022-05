Plusieurs engins effectuant le transport frauduleux d’intrants arraisonnés

Plusieurs véhicules transportant des intrants agricoles ont été arraisonnés par les forces de sécurité dans certaines localités du pays. Ceci, en violation des mesures du gouvernement qui interdisent le transport frauduleux d’intrants agricoles.



Le transport frauduleux d’intrants agricoles se fait sur le terrain, mais les forces de sécurité publique veillent au grain. A Sonahoulou, 15 sacs de 50kg d’engrais de la Société de développement du coton (SODECO) en provenance de Tourou (Borgou Allibori) pour la frontière Ouaké ont été saisis. De même, au cours de l’exécution du service de contrôle sur l’axe N’dali-Djougou, un véhicule immatriculé BG 2405 RB a été intercepté à Bori. La fouille a permis de découvrir des pulvérisateurs pour herbicides, sans aucun document régulier.

A Prekete, un tricycle chargé de 12 cartons d"herbicide en direction du Togo a été intercepté sur la route de Balanka. Un autre chargement d’intrants agricoles et de pulvérisateurs a été arraisonné sur l’axe Azovê-Abomey par les agents du SRLCF-Z/C.

Par ailleurs, à la suite d’une visite domiciliaire à Kpédékpo, 04 colis de coupe-coupe, 14 appareils pulvérisateurs, 242 cartons et 04 boîtes d’intrants agricoles, et 02 cartons contenant des pièces de rechange d’appareils ont été saisis.

L’opération a été menée sous la supervision d’un Officier de police judiciaire.

Quelques images des véhicules arraisonnés















31 mai 2022 par ,