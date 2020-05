Plusieurs décrets pris en Conseil des ministres ce mercredi

Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 13 mai 2020, la session ordinaire du Conseil des ministres. Au cours de cette rencontre hebdomadaire, plusieurs décrets ont été adoptés.

Il s’agit entre autres du décret portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère des affaires étrangères et de la coopération ; du décret modifiant des statuts de la Société des infrastructures routières du Bénin (SRIB) ; de la modification du décret n°2015-316 du 03 juin 2015 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence pour le développement intégré de la zone économique du lac Ahémé et de ses chenaux, puis nomination des membres de son conseil d’administration ; et le décret fixant les conditions d’établissement et d’exploitation des réseaux et services internet des objets en République du Bénin.

F. A. A.

14 mai 2020 par