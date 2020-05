Plusieurs décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi

Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 06 mai 2020, la session ordinaire du Conseil des ministres. Durant les assises, plusieurs décisions ont été prises.

Il s’agit entre autres, de la modification du décret portant création, attributions, composition, organisation et fonctionnement du Centre de Formation pour l’administration locale en République du Bénin ; de la transmission à l’Assemblée nationale pour étude, des projets de loi portant autorisation de modification des dispositions du Traité de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA) du 20 janvier 2007, relatives à la dénomination du Conseil régional de l’Epargne publique et des Marchés financiers ; puis du protocole additionnel n°1/2017/CCEG/UEMOA modifiant et complétant le protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA, adoptés à Abidjan, en Côte d’Ivoire, respectivement le 12 juillet 2019 et le 10 avril 2017.

Au titre des communications, le Conseil des ministres s’est penché sur l’approbation des mesures liées à la réouverture des écoles, établissements d’enseignement secondaire et universités ; ainsi qu’à la levée du cordon sanitaire. L’actualisation des missions d’étude d’avant-projet détaillé et d’élaboration des dossiers d’appel d’offres du Programme d’assainissement pluvial des villes de Porto-Novo, Sèmè-Podji, Abomey-Calavi, Ouidah, Abomey, Bohicon, Parakou et Natitingou était également au cœur des échanges. L’Organisation de test complémentaire de sélection pour la base de compétences au métier d’enseignant à la maternelle, au primaire et au secondaire général ; l’approbation de la stratégie nationale de sécurité numérique et de son plan d’action pour la période 2020-2022 ; la réhabilitation de sites abritant les équipements de la Télévision Numérique Terrestre ; l’adoption de la Politique nationale de santé communautaire au Bénin, 2020-2024 ; et le Plan stratégique national intégré pour l’élimination du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme, des hépatites virales, des IST et des épidémies ont été discutés.

