Inscrits sur les différentes listes déposées à la Commission électorale nationale autonome (CENA), certains candidats aux élections communales et municipales du 17 mai 2020 ne pourront pas prendre part à la compétition.

Simplement parce que la nature en a décidé autrement. Pour diverses causes, ils sont passés de vie à trépas. Au nombre de 05, on dénombre 01 à Cotonou, 01 à Sèmè-Kpodji, 01 à Adjarra et 02 à Avrankou.

F. A. A.

16 mai 2020 par