Plusieurs TikTokeurs arrêtés par la police

L’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC) veut mettre fin aux injures, dénigrement, diffamation et autres déviances observées sur les réseaux sociaux, notamment le réseau social TikTok. Plusieurs TikTokeurs ont été arrêtés.

Les injures, la diffamation, le dénigrement, etc, sont des pratiques qui portent atteintes aux valeurs morales et d’éthique au Bénin. Depuis quelques mois, nombreux sont les internautes s’adonnent à ces pratiques malveillantes. Face à l’ampleur que prend le phénomène, l’OCRC a lancé une opération qui a abouti à l’interpellation de plusieurs TikTokeurs. Les mis en cause, ignorants pour la plupart de la loi sur le numérique, devront répondre de leurs actes.

F. A. A.

2 novembre 2022 par ,