Plus de 800 sacs de céréales en partance pour le Niger arraisonnés

Des vivres en partance pour le Niger interceptés à Karimama dans le département de l’Alibori. Les forces de défense et de sécurité ont arraisonné une forte cargaison le samedi 20 juillet 2024. Les vivres arraisonnés sont constitués de sacs de maïs et de mil.

Le décompte fait par les forces de sécurité selon les informations, fait état d’un peu moins de 900 sacs de maïs et une cinquantaine de sacs de mil.

Du fait de la cherté des produits de première nécessité, le gouvernement avait interdit en mai dernier, l’exportation des produits vivriers vers d’autres pays. En dépit de la décision gouvernementale, plus de 2500 sacs de céréales frauduleux en partance pour le Niger et le Nigéria avaient été arraisonnés par la police en juin 2024.

