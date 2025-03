Voici les étapes du processus de vérification de la liste électorale

Le président du Comité de pilotage de l’audit du fichier électoral, Jean-Baptiste Elias, a présenté dans un entretien les différentes étapes du processus d’audit de la liste électorale dans le cadre des élections générales de 2026.

‘’Est-ce que l’enregistrement dans la base des données a été fait dans les normes ?’’ C’est la principale question à laquelle tentera de répondra le travail des experts dans le cadre de l’audit du fichier électoral.

L’audit, selon Jean-Baptiste Elias, président du Comité de pilotage, est un processus de vérification. Il s’agira de vérifier la conformité aux textes en vigueur ; la présence éventuelle d’erreurs volontaires ou volontaires ; la qualité de l’algorithme qui a servi à extraire les données. Pour ce faire, des experts internationaux seront mobilisés.

En ce qui concerne l’avancement du processus, les termes de référence sont prêts, et la recherche d’un local pour abriter le comité est en cours. Un appel à candidatures sera lancé pour recruter des experts.

« Nous avons prévu quatre catégories d’experts. Un expert légal, un expert en biométrie électorale, un expert en numérique électorale et un expert en statistique et démographie. Quand ils vont arriver pour faire le travail, ils auront 45 jours à faire ici pour produire leur rapport », a expliqué le président du Comité de pilotage de l’audit du fichier électoral, dans un entretien accordé à Matin Libre.

Une fois sélectionnés, les experts disposeront de 45 jours pour produire leur rapport. Ce dernier sera validé lors d’un séminaire regroupant les autorités politiques et les partis.

Le processus devrait être achevé d’ici mai 2025, avec une période de correction en juillet et août. L’algorithme pour extraire les données sera utilisé en septembre 2025, et le premier fichier électoral sera remis à la Cena.

Jean-Baptiste Elias souhaite que tous les Béninois soutiennent ce travail technique et scientifique, essentiel pour garantir des élections transparentes et fiables.

M. M.

3 mars 2025 par ,