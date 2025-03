Voici ce qui justifie la prolongation de la durée du CIP

La validité du Certificat d’Identification Personnelle (CIP) va passer de deux (2) ans à cinq (5) ans. Au cours d’une séance d’échanges avec les professionnels des médias, vendredi 28 février 2025, le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Houngbédji a expliqué les raisons qui sous-tendent cette réforme.

La durée de validité du CIP va être prolongée. Initialement fixé à 2 ans, ce document sera bientôt valide pour une période de 5 ans. Selon le porte-parole du gouvernement béninois, cette réforme vise à simplifier la vie des citoyens et à répondre aux réalités actuelles de son utilisation. « On a voulu l’aligner parce qu’on s’est rendu compte qu’aujourd’hui, il tient pratiquement lieu de carte d’identité à l’intérieur du pays. Les citoyens l’utilisent pour faire diverses opérations et on s’est dit pourquoi ne pas permettre aux gens de l’avoir le plus longtemps possible au lieu que tous les deux ans, ils soient obligés de le renouveler », a expliqué Wilfried Houngbédji.

Délivré par l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP), le Certificat d’Identification Personnelle (CIP) est un document administratif d’identification prévu par la loi. Il certifie qu’un ressortissant béninois est bien identifié et fiché au Registre National des Personnes Physiques (RNPP).

A.A.A

