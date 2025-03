42 candidats autorisés au test d’aptitude aux fonctions de conseiller et d’avocat général

Les épreuves écrites et orales de la session d’évaluation des magistrats et juristes de haut niveau dans le cadre de l’établissement d’une liste d’aptitude aux fonctions de conseiller et d’avocat général à la Cour suprême du Bénin, se dérouleront le lundi 10 mars 2025 à partir de 10 heures précises, au siège de la Cour suprême à Porto-Novo. En prélude aux compositions, la commission en charge de l’étude des dossiers a rendu publique la liste des 42 candidats retenus après l’examen de cinquante-trois (53) candidatures.

CANDIDATS AUTORISES

01- GBENAMETO Sèyivi Justin, magistrat

02- ADAM-BONGLE Abdoubaki, magistrat

03 – HOUNTONDJI Eric, enseignant-chercheur

04-ADJAKAS Comlan Christian, magistrat

05-ANAGONOU Kouessi Bienvenu, magistrat

06- ADIGBLI Ignace, magistrat

07- DASSI Thomas Mahougnon, magistrat

08- DEGUENON Kingnon Clotaire, administrateur civil

09-LINSOUSSI Aido Nasser Michel, magistrat

10 – YEYE Epiphane, magistrat

11 – GOUNON Armand, magistrat

12-TCHINA Serge, magistrat

13- ASSOUMA AMADOU Bachirou, magistrat

14- ADJIBOYE Koutchoro Ambroise, magistrat

15- ALLAVO Hervé Marcel, magistrat

16- AHOYO Cosme, magistrat

17- ALEDJI Ousman, magistrat

18- GBOSSOU Alphonse, magistrat

19- BAKARY Nourou Dine Malick, magistrat

20-AGBOWAÏ Sosthène Paul Armand, magistrat

21-LALLY Dossa Guillaume, magistrat

22- GBODOU Florentin, magistrat

23- KANHOUNON Norbert Boccace, administrateur civil

24- ATAYI Christian, magistrat

25- DATO Désiré Padel, magistrat

26- YEHOUENOU Léon Pape P. M., magistrat

27- AHOUANSOU Edmond, magistrat

28- KPEHOUNOU Assèh Maximilien, magistrat

29- KADJEGBIN E. Fortunato, magistrat

30-SONSARE Mouhamadou, magistrat

31-ZODEHOUGAN Edith Ghislaine, magistrat

32- HOUNGA Odile Dohoué, magistrat

33-HOUNYOVI Kokou Agbézoungué Bernadin, magistrat

34- FAGNIDE Jijoho Convers Paul, magistrat

35- KODJO Mèdessey Aubert, magistrat

36- AZO Yaovi Rodalphe, magistrat

37- AHOGA Jules, magistrat

38- ABDOU-LATIF Ayinla M. Akim, magistrat

39- DEWEDI Eric, professeur de droit privé

40- KOFFI Romain, magistrat

41- DASSI Apollinaire, magistrat

42- TIDJANI SERPOS Olushegun Romaric, magistrat.

