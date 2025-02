Une opération de contrôle dans le rang des Zémidjans dès le 1er avril

L’opération de contrôle des numéros et du paiement de la taxe d’exploitation dans le rang des conducteurs de taxi-moto communément appelés "Zémidjan" démarre le mardi 1 avril 2025 sur toute l’étendue du territoire communal. C’est l’annonce faite par le Secrétaire Exécutif de la mairie de Cotonou à travers un communiqué en date du 24 février 2025.

Une opération de contrôle au niveau des conducteurs de taxi-moto. Elle va consister au contrôle des numéros et de paiement de la taxe d’exploitation. Selon le communiqué Secrétaire Exécutif de la mairie de Cotonou, l’opération débute le 1er avril à Cotonou. Il rappelle que la taxe annuelle est de 4.800 FCFA pour les motos à 2 roues, et 7.200 FCFA pour les taxi-motos à 3 roues, en dehors des frais d’enregistrement fixes à 300 FCFA.

Il invite tous les conducteurs de taxi-moto à se mettre impérativement à jour auprès de la régie principale des recettes non fiscales sise à Gbédégbé dans le 13 arrondissement, au plus tard le lundi 31 mars 2025. « Passer ce délai, tout contrevenant sera contraint au paiement de la taxe requise avec une pénalité de 50%, et des frais de fourrière avant le retrait de sa moto », a ajouté le Secrétaire Exécutif de la mairie de Cotonou.

A.A.A

25 février 2025 par ,