Le Bénin à l’exposition universelle Osaka dès avril 2025 au Japon

Le Bénin va participer à l’Exposition Universelle Osaka 2025 qui aura lieu du 13 avril au 13 octobre 2025 au Japon.

Du 13 avril au 13 octobre 2025 au Japon, le Bénin sera à nouveau sur la scène internationale. Il prendra part à l’Exposition Universelle Osaka 2025 qui se tiendra sur l’île de Yumeshima sur le thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain » autour de 3 axes majeurs, à savoir : sauver des vies, inspirer des vies et connecter des vies. Selon le communiqué de presse, le Bénin a opté pour l’axe « connecter des vies ». « Ce choix permettra de montrer aux visiteurs comment le pays conjugue tradition et innovation pour construire un avenir prospère et inclusif. Ainsi, à cette occasion, le Bénin mettra en avant, durant 6 mois, ses richesses culturelles, son dynamisme économique et ses perspectives dans un pavillon à la fois innovant et immersif », informe la même source. L’événement réunira plus de 160 pays. Près de 28 millions de visiteurs y sont attendus.

Une occasion exceptionnelle de mettre en valeur notre patrimoine

Le Pavillon du Bénin « Benin Horizons : A journey of culture and opportunity » sera axé sur le Tourisme, art et culture ; l’Innovation ; l’environnement des affaires et opportunités économiques. Selon le communiqué de presse, il y est prévu plusieurs événements phares tout au long de l’Exposition pour faire connaitre davantage le Bénin. Le 29 août 2025 consacrée ‘’Journée Nationale du Bénin’’ permettra mettre en lumière la culture et les opportunités économiques au Bénin. Il y aura entre autres des rencontres professionnelles et des conférences thématiques sur le développement durable et la coopération internationale.

Le Bénin va aussi exposer au Women’s Pavilion de la Fondation Cartier. Le 4 juillet 2025 sera donc dédié à un hommage aux figures emblématiques du leadership féminin, avec une exposition mettant en avant les Amazones du Dahomey, ainsi qu’une présentation d’œuvres réalisées par huit plasticiennes béninoises contemporaines. « Le Bénin, avec sa riche histoire et son avenir prometteur, s’engage résolument à jouer un rôle clé dans le façonnement du futur. La participation à l’Exposition Universelle Osaka 2025 est une occasion exceptionnelle de mettre en valeur notre patrimoine, nos initiatives innovantes et les opportunités que notre pays offre aux investisseurs et aux partenaires internationaux », a déclaré Romuald WADAGNI, Ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances.

Pour le ministre des Affaires étrangères « la participation du Bénin à l’Exposition Universelle Osaka 2025 est une occasion singulière de renforcer notre diplomatie, tisser des partenariats internationaux durables et promouvoir les opportunités d’investissement dans des secteurs clés ». « À travers cet événement, nous réaffirmons notre engagement à garantir un développement durable et inclusif », a ajouté Olushegun ADJADI BAKARI, Ministre des Affaires étrangères.

Considérant la participation du Bénin à l’Exposition Universelle Osaka 2025 comme une opportunité unique de mettre en avant nos atouts touristiques, culturels et artistiques, le ministre Jean-Michel H. Abimbola a invité le monde entier à découvrir un Bénin vibrant, à la croisée des chemins entre tradition et modernité. « Le Pavillon du Bénin sera le reflet de notre contribution à l’universel », a indiqué le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts.

24 février 2025 par