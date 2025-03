Une revendeuse et son étalage aspergés de matières fécales

Un jeune homme a été jugé ce mardi 04 mars 2025 lors de l’audience correctionnelle de flagrant délit du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Il est poursuivi pour avoir jeté des matières fécales sur une revendeuse qui lui a refusé un dépôt Mobile Money (MoMo) de 1000 francs CFA, alors qu’il avait sur lui un billet de 10 000 francs CFA.

Grande consternation pour une revendeuse de divers qui effectue également des opérations de transfert Mobile Money. Le 31 décembre 2024, alors que tout le monde s’apprêtait à entrer dans la nouvelle année avec ferveur, elle reçoit un client qui se présente à elle pour un dépôt de 1000 francs CFA avec un billet de 10 000 francs CFA. Faute de monnaie, elle rejette la demande. Mécontent, celui-ci va chercher un sachet rempli de matières fécales sur sa moto garée à quelques mètres de la boutique, jette cela sur elle, puis asperge tout son étalage de matières fécales. La revendeuse s’en prend alors à ce client indélicat qui, selon les déclarations à la barre, l’a rouée de coups. L’affaire a été portée devant la justice et le client arrêté et placé sous mandat de dépôt.

Au cours de l’audience ce mardi 04 mars, l’avocat de la partie civile indique qu’un tel acte du prévenu à la veille du nouvel an dans le contexte africain, n’est pas anodin. Le prévenu selon l’homme en toge, doit avoir une intention cachée derrière. Du fait de son acte, la victime fait-il savoir, a mal passé la fête du nouvel an avec sa famille. Dans le quartier, elle serait devenue la risée de tout le monde ; plus personne ne voulait s’approcher de la boutique qu’elle a finalement dû fermer. La charge émotionnelle que cette situation a engendrée selon l’avocat, a fait que sa cliente a perdu la grossesse de deux mois qu’elle portait.

Au regard de tous ces éléments, la victime par son conseil, réclame à l’accusé, la restitution de la somme de 165 000 francs CFA correspondant aux dépenses liées à sa prise en charge sanitaire, et une somme de 02 millions de francs CFA pour toute cause de préjudice.

Désormais poursuivi pour « préméditation, violence et voie de fait », et « coups et blessures volontaires », le prévenu selon le ministère public, doit écoper d’une peine de 36 mois de prison dont 18 fermes, une amende de 500 000 francs CFA, et 02 millions de francs CFA d’amende pour toute cause de préjudice. Le magistrat a invité le président de céans à décourager de tels actes. Né d’une femme, le prévenu selon le ministère public, ne doit pas se comporter de la sorte envers une autre femme. Le délibéré est renvoyé au 15 avril 2025.

F. A. A.

5 mars 2025 par ,