La Maison de la Culture de Ouidah inauguré après rénovation

La Maison de la Culture de Ouidah a été officiellement inaugurée, jeudi 20 février 2025, après des mois de travaux de réhabilitation. La cérémonie a eu lieu en présence du directeur de Cabinet du Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, Eric Folly Totah, du maire de Ouidah Christian Houétchénou, du directeur du CCRI, Janvier Nougloï et de plusieurs autres autorités et acteurs culturels.

La Maison de la Culture de Ouidah fait peau neuve grâce à un partenariat entre le Centre Culturel de Rencontre International (CCRI) John Smith ; le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts (MTCA) et la mairie de Ouidah. Le joyau comprend désormais une salle de réunion, des bureaux administratifs, la salle de spectacle rénovée, un studio d’enregistrement, des coulisses aux normes internationales, un espace vert et un parking. Selon le maire de Ouidah Christian Houétchénou, la Maison de Ouidah est un lieu de rencontres, de concerts, d’exposition et de promotion. « Ce lieu deviendra un carrefour où toutes les formes artistiques se croiseront stimulant ainsi l’éveil culturel et le dialogue entre les arts », a-t-il affirmé.

Au-delà de sa vocation de diffusion et de promotion de la culture, poursuit le maire, « la Maison de la Culture de Ouidah porte en elle, une ambition particulière, une vision d’avenir pour notre jeunesse : celle de devenir un lieu de formation et d’émergence de nouveaux talents pour notre pays le Bénin ». Christian Houétchénou a invité tout un chacun à s’approprier ce joyau et à en faire un lieu d’échanges et de partage.

La réhabilitation de la Maison de la culture de Ouidah témoigne de la volonté des parties prenantes de promouvoir la culture et de valoriser le patrimoine béninois tout en créant un espace d’épanouissement pour les acteurs culturels. Dans son discours inaugural, Janvier NOUGLOÏ, Directeur du CCRI, a souligné l’importance de cette réhabilitation pour la ville de Ouidah et au-delà. A l’en croire, plusieurs autres aménagements sont prévus à la Maison de Ouidah.

Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts en tant que garant des politiques culturelles nationales a été un acteur clé dans la validation et le financement de cette réhabilitation. Pour le directeur de Cabinet, Eric Folly Totah, cet espace pourra désormais jouer pleinement son rôle ; celui d’être le pole culturel, le lieu d’animation par excellence et de rayonnement de la culture béninoise. « En soutenant ce projet, nous réaffirmons notre rôle stratégique à la préservation et la mise en valeur des œuvres des créateurs », a affirmé Eric Folly Totah.

La Maison de la culture de Ouidah a entre autres pour objectif de faciliter l’accès à la culture à travers des spectacles, des expositions, des projections et des résidences artistiques. Elle ambitionne également offrir des formations de qualité dans divers domaines artistiques, y compris les métiers du numérique.

A.A.A

22 février 2025 par ,