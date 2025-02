Rappel massif des boissons Coca-Cola impropres à la consommation

Un rappel massif de boissons Coca-Cola et d’autres marques du groupe contenant une teneur trop élevée en chlorate est en cours dans plusieurs pays d’Europe.

Des millions de canettes et bouteilles en verre de Coca-Cola, Fanta, Sprite, Nalu, Tropico, Minute Maid etc produites fin 2024 à l’usine Gantois sont retirées des rayons. C’est en raison d’une teneur trop élevée en chlorate, une substance utilisée pour désinfecter l’eau.

« Une fois qu’on a découvert ce problème, on l’a signalé à l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) tout de suite. On a aussi pris l’initiative d’avertir nos clients, les grandes surfaces, les supermarchés pour bloquer le stock en attendant l’avis et la décision de l’AFSCA. Avec l’AFSCA on a décidé de rappeler les produits », a déclaré Laura Brems, Porte-parole de Coca-Cola Belgique au micro de la Radio-télévision belge de la Communauté française.

Les produits concernés sont ceux avec les codes 328 GE à 338 GE inscrits sur les bouteilles en verre et canettes. En cas de correspondance, les clients peuvent ramener les produits et se faire rembourser.

« Ça prouve que le système d’autocontrôle auquel tous les producteurs sont soumis et doivent appliquer fonctionne », a indiqué Aline Van den Broeck, Porte-Parole de l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA).

Outre la Belgique, les produits seront également retirés aux Pays-Bas, Grande-Bretagne, Allemagne, France et au Luxembourg.

Lorsqu’on sait que des produits jugés impropres à la consommation se retrouvent souvent en Afrique où les contrôles sanitaires sont moins rigoureux, une vigilance accrue des autorités locales est nécessaire pour éviter tout risque pour la santé des consommateurs.

23 février 2025 par ,