Le DG de l’ADAC apporte des clarifications sur un panel du FINAB

Le Salon des industries musicales d’Afrique (SIMA) a organisé dans le cadre du Festival international des arts du Bénin (FINAB), un panel de haut niveau sur les industries culturelles et créatives le mercredi 26 février 2025, au centre Eya à Cotonou. Le directeur général de l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC), a apporté à cette occasion, des explications sur la politique culturelle du Bénin.

En matière de politique culturelle, on promeut la culture soit comme finalité, soit comme ressource ». C’est ce qu’a souligné le directeur général de l’ADAC lors d’un panel organisé par le SIMA à l’occasion du FINAB le mercredi 26 février 2025. Le Bénin, d’après ses explications, a choisi de cumuler les deux : « l’utiliser comme finalité pour pouvoir affirmer notre identité, mais également l’utiliser comme ressource, pour aller vers le développement économique ». Et pour la mise en œuvre de cette politique, les artistes selon le DG de l’ADAC, occupent une place importante.

Etant donné que c’est tout un écosystème qui doit être mis en place, il a évoqué la présence de producteurs pour investir dans le travail des artistes, des galeristes pour pouvoir faire la monstration du travail des artistes dans le domaine des arts visuels, des maisons d’édition solides pour investir dans le domaine de l’écriture, des maison de production pour transformer le travail des scénaristes, le travail d’écriture de scénarios en produits finis, et capables d’être diffusés. « Tous ces acteurs sont importants », a souligné William KODJO mettant l’accent sur la nécessité de soutenir tout l’écosystème par des fonctions transversales de formation, de financement, de promotion et de recherche. Un tout que le Bénin est en train de promouvoir, non pas seulement dans le domaine des arts visuels, mais aussi dans tous les autres domaines d’expression artistique. « Il y a des infrastructures spécialisées qui se mettent en place. Il y a des outils de financement adaptés qui se mettent également en place. Et il y a des mécanismes de formation qui se mettent également en place pour pouvoir accompagner l’ensemble de cette dynamique-là », a rassuré le directeur général.

« Les industries culturelles et créatives comme moteur de l’économie béninoise », c’est la thématique développée au cours du panel auquel ont pris part, Coline-Lee TOUMSON-VENITE, chargée de mission, arts et cultures, industries culturelles et créatives à la Présidence de la République, Mamby DIOMANDE, commissaire général du SIMA, et Dimitri FAGBOHOUN, artiste plasticien.

F. A. A.

3 mars 2025 par ,