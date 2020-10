Plus de 800 motos consumées dans un magasin

Un incendie s’est déclaré dans la soirée de samedi 10 octobre 2020 dans un magasin de stockage et de réparation de motos neuves au quartier Jéricho, derrière la place du Bicentenaire.

Pas de perte en vie humaine, mais l’incendie a réduit en cendres le stockage du magasin d’une superficie de 160 m².

L’origine du feu qui s’est déclenché peu avant 20 heures reste inconnue. Il a fallu toute la nuit à une trentaine de sapeurs-pompiers pour en arriver à bout. Plus de 800 motos ont été entièrement consumées.

« Cette intervention a duré une douzaine d’heures environ et une équipe de surveillance avait été mise en place. Les opérations ont pris fin dans la journée du dimanche 11 octobre 2020 aux environs de 7 heures 55 min », a déclaré le capitaine Sosthène Babalola, commandant adjoint de la compagnie départementale des sapeurs-pompiers du Littoral au micro de Frissons Radio.

Il ajoute que la principale difficulté des pompiers a été l’accès au magasin. « Vu la grandeur du magasin, les accès devraient être mieux répartis. Il serait alors souhaitable que nos constructions répondent aux règles de la prévention et de la lutte contre les risques d’incendie et de panique », a-t-il notifié.

